Ritrovato, dopo più di un secolo, l'ingresso di un tunnel della prima guerra mondiale

Nel 1917, le forze francesi lanciarono un'offensiva (chiamata Seconda battaglia dell'Aisne) sulla cresta dello Chemin des Dames, a nord-est di Parigi, nel tentativo di riprendere la regione dell'Aisne dai tedeschi. Per rifornire le loro file, le forze tedesche avevano costruito un tunnel sotterraneo di 300 metri sul lato nord della cresta.

Per ripararsi dai bombardamenti il 4 maggio nel 1917, 270 soldati tedeschi si ripararono all'interno del tunnel di Winterberg,. L'esplosione sigillò le uniche vie d'uscita. Anche i pozzi di ventilazione furono chiusi e, fra tutti i soldati, la maggior parte morì per soffocamento e altri per suicidio. Solo tre uomini sopravvissero all'evento.

"Il tempo passava e respirare diventava difficile", scrisse Musketier Karl Fisser del 11° Reggimento di Fanteria. "Il caldo era insopportabile. Incominciavamo ad avere sete [...] Abbiamo perso ogni speranza. Non dimenticherò mai la morte dei miei compagni. Uno chiamava sua moglie, un altro i suoi genitori e i suoi fratelli".

Recentemente, un gruppo di archeologi francesi dilettanti ha condotto uno scavo illegale (poiché le autorità non hanno voluto indagare) vicino alla città francese di Craonne, quando si sono imbattuti in quelli che credono potessero essere i resti del disastro del tunnel di Winterberg, 101 anni dopo l'evento. Adesso le autorità dovranno scegliere se riportare alla luce i resti della struttura.

Anche gli esperti della commissione tedesca sulle tombe di guerra hanno riferito al Times che sono quasi certi che il tunnel sia stato trovato.