Abbiamo ritrovato questo simpatico animale dopo 80 anni

Un recente studio pubblicato sulla rivista di settore Biodiversity And Conservation, dona nuova speranza per tutte quelle specie di cui si sono sfortunatamente perse le tracce da decenni. Abbiamo infatti ritrovato questo splendido e simpatico animale dopo 80 anni.

Questa volta non parliamo di far tornare in vita un animale dopo 450 milioni di anni, ma ci concentriamo su di una piccola talpa dorata di De Winton (Cryptocloris wintoni). Come potete osservare anche voi nel seguente link, si tratta di un buffo e simpatico animale che preferisce solitamente le coste sabbiose e gli arbusti aridi.

Fu vista l'ultima volta nell’oramai lontano 1936 e da allora se ne sono perse completamente le tracce. La bellissima scoperta però, è stata tutt’altro che facile.

I ricercatori, hanno infatti analizzato circa 18 chilometri di habitat al giorno utilizzando il DNA ambientale (eDNA). Si tratta del DNA che gli animali perdono mentre si muovono nell'ambiente, come ad esempio cellule della pelle, peli, e fluidi corporei.

"L'estrazione del DNA dal suolo non è priva di sfide, ma abbiamo affinato le nostre capacità e perfezionato le nostre tecniche ed eravamo abbastanza fiduciosi che se la talpa d'oro di De Winton fosse stata nell'ambiente, saremmo stati in grado di rilevarla trovando e sequenziando le sue DNA", ha affermato Samantha Mynhardt, genetista della conservazione dell’Endangered Wildlife Trust (EWT), in una dichiarazione a IFLScience.

Proprio quando oramai tutto sembrava perduto e dopo aver effettuato oltre 100 campioni di terreno, il team ha individuato diverse specie di talpe dorate che vivevano nelle dune lungo la costa nordoccidentale del Sud Africa.

"Anche se molte persone dubitavano che la talpa d'oro di De Winton fosse ancora là fuori, ero speranzoso che la specie non si fosse ancora estinta", ha detto Cobus Theron, responsabile della conservazione per EWT e membro del gruppo di ricerca.

Dopo aver visto l’animale tornato in Italia dopo 500 anni, questa volta parliamo nello specifico della talpa d’oro del Capo, della talpa d’oro di Grant, della talpa d’oro di Van Zyl anch’essa in grave pericolo, ma soprattutto della talpa d’oro di De Winton.

"Ero convinto che ci sarebbero voluti solo il giusto metodo di rilevamento, il momento giusto e un team appassionato nel trovarlo. Ora non solo abbiamo risolto l’enigma, ma abbiamo sfruttato questa frontiera dell’eDNA dove c’è un’enorme quantità di opportunità non solo per le talpe, ma per altre specie perdute o in pericolo".