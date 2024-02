Ritrovato un uovo di gallina vecchio 1.700 anni con ancora il tuorlo intatto

In Inghilterra, gli archeologi sono rimasti a bocca aperta di fronte a una scoperta che ha dell'incredibile: un uovo di gallina di 1700 anni fa, meravigliosamente conservato nei meandri di un antico pozzo dei desideri romano (gli altri suoi cugini, però, non hanno seguito il suo stesso destino).

Questo gioiello del passato, rinvenuto vicino alla città di Aylesbury durante gli scavi di Oxford Archaeology, sfida il tempo con il suo guscio intatto che racchiude ancora il tuorlo e l'albume, testimoni silenziosi di un'epoca lontana che ci dimostrano di alcuni riturali che al giorno d'oggi sarebbero sicuramente inusuali.

La maggior parte dei suoi compagni di cesto non ha avuto la stessa sorte, infrangendosi e liberando un odore zolfo che ha sorpreso gli archeologi presenti. La microscopia computerizzata ha confermato la presenza all'interno di una sacca d'aria e di un liquido semiviscoso, suggerendo che l'interno dell'uovo sia rimasto sorprendentemente preservato.

Questo ritrovamento non ha precedenti nella storia britannica e potrebbe essere l'esempio più antico al mondo di uovo di uccello conservato accidentalmente, offrendo un raro sguardo nella vita quotidiana e nelle pratiche rituali dell'antica Roma, dove uova simili venivano forse offerte in dono agli dei o utilizzate nei riti funerari come simboli di vita e rinascita.

Affascinante, no? Un po' come la matematica dietro le uova o la scoperta dietro il primo uovo fossilizzato appartenente a un fenicottero.