Il rituale dell'accoppiamento dell'albatro di Laysan è davvero molto peculiare

I rituali di corteggiamento di alcuni animali sono davvero molto strani. Come ad esempio quello dell'albatro di Laysan, che è possibile osservare in un video condiviso dall'US Fish and Wildlife Service.

Ogni autunno, quasi 1 milione di albatri di Laysan tornano ai loro terreni di nidificazione presso il National Wildlife Refuge di Midway Atoll, che è costituito da tre piccole isole "praticamente prive di predatori" e che fungono da rifugio sicuro per la più grande colonia di albatri del mondo e per altre dozzine di uccelli che vi abitano.

Il rifugio ospita tre specie di albatri che si riproducono nel Nord del Pacifico, tra cui l'albatro di Laysan (Phoebastria immutabilis). Conosciuti come Mōlīo nella lingua hawaiana, questi uccelli dalla testa bianca si accoppiano per la vita e formano i loro nidi di erbe, sporcizia e arbusti. La deposizione inizia in genere a metà novembre quando ogni coppia depone un solo uovo che verrà incubato nel corso dei due mesi seguenti.

All'inizio del 20esimo secolo, molte colonie furono decimate dai cacciatori di piume ed estirpate da almeno tre isole. Da allora le popolazioni si sono riprese ed esistono circa 600.000 coppie nidificanti in natura che oggi sono considerate "quasi minacciate" - ma stabili - dalla Lista rossa delle specie della IUCN.