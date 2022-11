Riunioni troppo noiose? Su Microsoft Teams arrivano i "Games for Work"

Microsoft ha annunciato il lancio in Microsoft Teams dei “Games For Work”, vale a dire dei giochi che consentiranno a coloro che si affidano alla piattaforma di giocare con colleghi ed amici durante le riunioni.

Ad essere inclusi nella nuova app Games for Work saranno Solitaire , Minesweeper , Wordament e IceBreakers. Tutti supportano più giocatori e sono stati sviluppati da Microsoft Casual Games che come noto fa parte degli Xbox Games Studios.

Come spiegato da The Verge, i giochi supportano fino a 250 persone. Il Solitario ha una modalità 1 vs 1 che permette di sfidare un altro partecipante alla riunione, Campo Minato anche consente di dare il via a sfide con i colleghi e capi. Ice Breakers invece è una variazione di This or That e secondo la descrizione ufficiale è progettato per stimolare la conversazione tra i colleghi.

Nell’annuncio Microsoft cita uno studio condotto da Brigham Young University secondo cui i team che giocano insieme a videogiochi brevi sarebbero “il 20% più produttivi rispetto a quelli che hanno partecipato ad attività di team building più tradizionali”.

Games for Work sarà disponibile solo per i clienti business di Microsoft Teams.

Lo scorso giugno Microsoft ha migliorato la qualità delle chiamate su Microsoft Teams attraverso l’intelligenza artificiale.