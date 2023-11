Ora riusciamo ad individuare il morbo di Crohn con diversi anni di anticipo

I ricercatori del Francis Crick Institute nel Regno Unito e dell’Università di Aalborg in Danimarca, hanno pubblicato sulla rivista Cell Reports Medicine uno studio decisamente interessante che potrebbe aiutarci a comprendere una diffusa patologia: il morbo di Crohn.

Se solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato della malattia neurodegenerativa che si sviluppa col rugby, questa volta parliamo del morbo di Crohn, che è una malattia infiammatoria intestinale debilitante (IBD) per la quale non esiste una cura. Ciononostante, è possibile ugualmente gestire la sintomatologia.

"Tanti giovani sono affetti da IBD. Le loro vite, speranze e aspirazioni per il futuro vengono sconvolte da una diagnosi e dal tentativo di convivere con una malattia cronica”, afferma la scienziata molecolare Marie Vestergaard.

Il team di ricerca, ha dunque analizzato scupolosamente oltre un decennio di risultati di test su circa 20.000 pazienti con IBD. Tutto ciò era finalizzato alla ricerca di impercettibili cambiamenti all’interno di 17 diversi biomarcatori nel corpo, visibili attraverso delle analisi del sangue. I risultati sono decisamente incoraggianti.

I ricercatori hanno infatti notato che i primi cambiamenti iniziano circa otto anni prima della diagnosi del morbo di Crohn e addirittura tre anni prima della diagnosi della colite ulcerosa, un altro tipo di IBD.

"La nostra ricerca mostra che il danno intestinale che osserviamo al momento della diagnosi è solo la punta dell'iceberg. Sono tanti i cambiamenti che avvengono nel corpo prima che la malattia prenda piede. Ciò ha enormi implicazioni per la prevenzione poiché evidenzia che esiste una finestra di opportunità per il trattamento", afferma l'immunologo James Lee.

Solo ieri vi parlavamo della bella notizia per i pazienti dipendenti da alcol in cui il cervello guarisce in 7 mesi, ed oggi eccoci qua con una scoperta che può contribuire a migliorare sempre più le prognosi dei vari pazienti affetti dal morbo di Crohn.

"Sono felice che la nostra ricerca possa aiutare a prevedere chi potrebbe potenzialmente soffrire di IBD e quindi iniziare il trattamento prima, il che migliorerebbe notevolmente la loro qualità di vita", conclude la stessa Vestergaard.