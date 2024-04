Riusciamo a sentire il nostro russare? Possiamo svegliarci con esso?

È una domanda che potrebbe tormentare sia i russatori sia coloro che condividono il letto con loro: è possibile essere disturbati dai propri russamenti durante il sonno? La risposta, sorprendentemente, è che dipende.

La Dr.ssa Anita Shelgikar, professoressa clinica di medicina del sonno e neurologia all'Università del Michigan, ha spiegato che mentre alcuni individui possono effettivamente svegliarsi a causa del rumore dei propri russamenti, altri sembrano completamente immuni al fastidio, indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità del rumore prodotto.

La chiave sta nella soglia di risveglio di ogni persona, ovvero la propensione a svegliarsi a causa di stimoli esterni durante il sonno, che varia notevolmente da individuo a individuo. Alcuni suoni, come il sussurrare o la musica soffusa, possono risultare disturbanti per certe persone, influenzando la qualità del loro riposo notturno. Interessante è anche il fatto che il ruolo del rumore nel provocare il risveglio non è così diretto come si potrebbe pensare, specialmente per i russatori.

Ulteriori studi hanno esplorato tecniche come la "stimolazione acustica sincronizzata con la fase", un protocollo specifico di erogazione del suono che mira ad aumentare la quantità di sonno profondo, o sonno a onde lente. Questo approccio è ancora in fase di studio, ma promette di aprire nuove strade nella comprensione di come i suoni influenzino il sonno.

Inoltre, la fase del sonno REM, caratterizzata da un movimento rapido degli occhi, sembra giocare un ruolo cruciale: durante il REM, la soglia di risveglio si abbassa e il russare tende ad intensificarsi, il che potrebbe portare alcuni a percepire più facilmente i propri russamenti.

Benché il russare occasionale non sia di solito motivo di preoccupazione, condizioni come l'apnea del sonno legata al russare possono aumentare il rischio di gravi problemi di salute, come ictus e infarti, rendendo fondamentale una corretta valutazione e gestione del fenomeno.

