Riuscirai a risolvere questa folle illusione ottica, prima di avere la nausea?

Si avvicina il culmine di questa settimana e sappiamo che molti di voi preferirebbero che finesse come è iniziata: con una nostra illusione ottica. Per la gioia dei puristi, si ritorna a verifiche visive molto tradizionali, dove ci sono così tanti spirali da far venire il voltastomaco. Siete pronti, quindi, per la sfida di oggi?

La scorsa volta, avete molto apprezzato l’illusione dell’orso e dei fantasmi; tuttavia, è nostra premura offrirvi sfide sempre nuove. Come molti di voi sanno, ormai, esistono tantissime tipologie di enigmi ottici e questo rientra sicuramente tra quelli più apprezzati, data la sua immediatezza: in questi vortici verdi e neri si insidia un messaggio, in inglese, e voi dovrete scoprirlo!

In questo genere di giochi è fondamentale la tecnica adottata per la risoluzione: un veterano starà già capovolgendo lo schermo o inclinandolo compulsivamente, mentre qualcun altro starà facendo avanti e indietro con la testa; insomma, fateci sapere nei commenti come avete fatto a scoprire il messaggio nascosto.

Se siete arrivati fin qui è perché, chiaramente, volete un suggerimento e, come sempre, non tarderà ad arrivare. Abbiamo notato, nel maneggiare l’immagine, che più è piccola, più è chiaro il messaggio; per questo motivo, sarebbe logico pensare che allontanandosi dallo schermo (o rimpicciolendo il media) dovreste visionare le due paroline senza troppi problemi.

