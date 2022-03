Riuscirai a trovare i due animali in questa illusione ottica assurda?

Dato che l’enigma della CIA ha fatto emergere lo Sherlock Holmes che è in voi, vi proponiamo un’altra sfida. Questa illusione ottica dimostrerebbe quale parte del tuo cervello utilizzi, a seconda dell’animale che vedi, ma è altrettanto sconcertante la spiegazione del fenomeno stesso.

L'utente di Twitter Pam ha pubblicato questa illusione ottica spiegando: "A seconda di come funziona il tuo cervello (cervello sinistro, cervello destro) vedi un gatto o un alce in questo schema. Qualunque animale tu veda non fa parte dell'immagine, è solo un’illusione ottica creata dal tuo stesso cervello. Se ingrandisci, l’animale che vedi scompare".

Gli animali all'interno dell'illusione si riveleranno solo quando guardi l'immagine da più lontano, se la guardi troppo da vicino appare solo come un insieme di motivi vorticosi. Mentre il gatto sembra essere abbastanza facile da trovare per le persone, la maggior parte degli spettatori non riesce a trovare l'alce.

"Anche con un aiuto visivo che mostra entrambe le figure, non riesco ancora a vedere l'alce", ha scritto un utente di Twitter.

La maggior parte delle persone, non riuscendo a trovare l’animale, pensano che in realtà non ci sia nessuna alce in questa foto. Né Pam, né Internet, sembrano fornire una spiegazione definitiva che espliciti quale animale sia da ricondurre all’attività di uno specifico lato del cervello. Anche se alcuni hanno ipotizzato che il gatto significhi che il lato sinistro è quello più utilizzato.

La mancanza di chiarezza sul significato di ogni animale ha fatto pensare agli utenti che l’introvabile alce non fosse altro che un pretesto per guardare l’illusione ancora più a lungo. Alcuni hanno persino riferito di non aver visto nulla, nemmeno il gatto.

Hai già mostrato questa foto al tuo amico studiato? Se non è riuscito nemmeno lui a trovare una risposta, mettilo alla prova con quest’altra immagine: l’illusione che rivela quanto sei forte!