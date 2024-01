Riuscite a capire l'animale in questa illusione ottica? Meno dell'1% riesce

Se pensi di avere un talento per le illusioni ottiche, ecco una che metterà davvero alla prova le tue capacità interpretative. Questa illusione monocromatica è un vero rompicapo, secondo i suoi creatori, che affermano che solo il 2% delle persone riesce a risolvere l'enigma al primo sguardo.

Qui potrete osservare l'immagine in questione. Il disegno si presenta inizialmente come file di zigzag bianchi e neri, ma gli osservatori più attenti sapranno che c'è di più di quanto sembri a prima vista. C'è un animale nascosto tra le linee che gli spettatori più abili dovrebbero essere in grado di individuare in otto secondi, dicono i creatori.

Se stai faticando a vedere oltre il motivo a chevron, l'animale a strisce potrebbe rivelarsi con un po' di strabuzzamento degli occhi. Ma se sei davvero bloccato, ecco la risposta: c'è una zebra al centro. Ma non sentirti troppo male se non la vedi, poiché i creatori sottolineano che il 99% di noi fatica a decifrare l'animale nascosto.

Il creatore di contenuti che ha condiviso l'illusione - che gestisce un popolare TikTok specializzato in test di personalità visivi e trucchi psicologici - ha detto che l'illusione è abbastanza potente da ingannare anche i nostri riflessi - ingannando le nostre pupille ad espandersi in previsione di una diminuzione prevista della luce.

