Riuscite a rispondere correttamente a questo test di Cambridge di 110 anni fa?

Nel 1913, gli studenti che aspiravano a diventare insegnanti di lingua inglese dovevano affrontare un esame di Cambridge particolarmente impegnativo. Questo esame, noto come Certificato di Abilità in Inglese, durava ben 12 ore e costava 3 sterline per poterlo sostenere. Eppure, solo tre candidati si presentarono a quell'esame.

Al giorno d'oggi, invece, per celebrare il 110° anniversario dell'esame di inglese di Cambridge, è stata rilasciata una delle domande di quell'esame. Una vera e propria sfida per chiunque voglia mettere alla prova le proprie competenze linguistiche (oppure di osservazione con questo quiz della CIA). La vera domanda a questo punto è: siete in grado di risolverla?

Gli esami di inglese di Cambridge sono ora conosciuti come C2 Proficiency e sono sostenuti da oltre 6 milioni di persone ogni anno come prova delle loro capacità linguistiche in inglese. "Da soli tre candidati, ora apriamo le porte a milioni di persone ogni anno per imparare e insegnare l'inglese. I documenti storici dai nostri archivi dipingono un quadro affascinante di quanto sia cambiato quando si tratta di imparare l'inglese con Cambridge", ha commentato Francesca Woodward, Direttore per l'inglese a Cambridge.

Potrete trovare l'immagine del test in calce alla notizia. Fateci sapere qual è, secondo voi, la risposta corretta e scrivetela nella sezione dedicata ai commenti. Prima di affrettarvi a dare subito la risposta al quesito, però, dovete considerare che le persone altamente intelligenti tendono a rispondere alle domande più lentamente.