Riuscite a trovare l'uomo in questa illusione ottica del cane? La soluzione è inquietante

Il cane è il miglior amico dell'uomo, per questo motivo dovunque ci sia questa creatura non è difficile scorgere - nelle vicinanze - anche il suo padrone. Questo concetto è stato abilmente trasportato all'interno di questa nuova illusione ottica che, nonostante sembri "innocua", mostra in realtà una "seconda faccia".

Potrebbe essere un po' difficile da vedere all'inizio, ma per darvi un indizio vi basti sapere che la soluzione è sicuramente "inquietante". Non vi basta? Provate a girare la testa o il telefono... sicuramente troverete la risposta che state cercando (e capirete perché abbiamo definito la foto inquietante). Potrete cimentarvi nella sfida trovando l'immagine qui sotto in calce alla notizia.

Qual è il parametro per definire "illusione ottica" un'immagine? Nonostante la risposta possa variare di molto, si definisce illusione qualsiasi cosa capace di ingannare l'apparato visivo umano, facendogli percepire qualcosa che non è presente o facendogli percepire in modo scorretto qualcosa che nella realtà si presenta diversamente.

Se amate questo genere di immagini, capace di offrirvi un particolare tipo di sfida, siete sul posto giusto: ecco a voi il "Triangolo di Kanizsa", un'immagine davvero molto particolare che ci mostra il modo in cui funzionano i nostri sistemi visivi. Quest'altra illusione ottica, invece, è chiamata "Giovane-vecchio" (Young Man-Old Man) ed è stata creata da un neuroscienziato americano.