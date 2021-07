Riuscite a vedere l'animale che si nasconde in questa illusione ottica?

Una nuova illusione ottica, creata dall'artista Ilja Klemencov, ha creato un grande dibattito online. Il motivo è semplice: a quanto pare solo l'1% delle persone è in grado di vedere un panda, la "star" in copertina del logo del World Wildlife Fund for Nature (conosciuto comunemente e semplicemente come WWF).

L'immagine sembra essere stata fatta volontariamente in questo modo ed è stata chiamata They Can Disappear (letteralmente "possono scomparire"). L'opera mira a diffondere un messaggio importante sugli sforzi di conservazione. Senza quest'ultimi, infatti, creature come i panda sarebbero sull'orlo dell'estinzione (e lo sono anche stati).

Con circa 1.800 esemplari rimasti in libertà, i panda giganti sono attualmente classificati come specie vulnerabile (la Cina ha dato loro questo status solo di recente). Il significato dietro l'immagine è semplice: l'animale è difficile da osservare perché sul nostro pianeta queste creature stanno scomparendo.

Il meccanismo dietro l'illusione è chiamato "effetto McCollough" e gioca con la percezione del colore di una semplice immagine. In calce alla notizia troverete l'immagine completa. Se avete difficoltà a riconoscere la creatura provate a inclinare la testa di 90 gradi o allontanatevi dallo schermo. Trovare il panda è stato difficile? A quanto pare l'artista ha ottenuto quello che voleva.

