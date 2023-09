Ci siamo riusciti: ecco i primi organi umani fatti crescere in un... maiale

Il nuovo studio pubblicato sulla rivista Cell e condotto dall’Accademia Cinese delle Scienze, è stato possibile grazie a "embrioni-chimera" che contenevano sia cellule di maiale che cellule umane. Scopriamo insieme di che si tratta.

Nello specifico, stiamo parlando di alcuni reni "ibridati" direttamente in laboratorio e poi trasferiti in maiali che hanno fatto da madri surrogate. Dopo aver visto quanto sangue filtrano i reni, si tratta della prima volta in cui un organo umano riesce a svilupparsi all’interno di un’altra specie vivente.

I ricercatori coordinati da Liangxue Lai hanno adoperato la peculiare tecnica Crispr. Attraverso tale metodica sono stati in grado di modificare sia gli embrioni di maiale formati da una singola cellula eliminando due geni responsabili dello sviluppo dei reni, che le cellule embrionali umane. Un simile procedimento si è reso necessario al fine di evitare eventuali incompatibilità o rigetti da parte dell’organismo animale.

Successivamente, dopo essere stati trasferiti nelle madri surrogate gli embrioni sono stati estratti dopo 25 o 28 giorni per valutare il loro stato di sviluppo. I risultati sono sorprendenti e parlano chiaro.

Ben cinque embrioni-chimera hanno mostrato reni perfettamente sviluppati composti per circa il 60% da cellule umane, con la restante parte dell’embrione costituita da cellule suine. Ma a cosa potrebbero servire degli esperimenti apparentemente macabri come questo?

Come dimostra anche il piccolo cuore creato in laboratorio, l’obiettivo principale di tali studi è quello di ottimizzare sempre più le tecniche per il trapianto di organi umani o per la costituzione di nuovi farmaci e terapie, con la speranza di riuscire a salvare la vita di milioni di persone.