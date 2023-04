C'è vita sull'isola di spazzatura: non impareremo mai!

Le specie marine che normalmente vivono in ambienti costieri potrebbero diventare un elemento fisso dell'oceano aperto. Una bella notizia? Valutate voi, poiché è tutto dovuto ad un tipo di habitat che sta diventando sempre più presente: isole galleggianti di spazzatura.

Dopo aver visto l’isola che si muove da sola, oggi parliamo di una delle più famose isole degli ultimi anni: la Great Pacific Garbage Patch. Proprio in questo luogo i ricercatori hanno recentemente scoperto che le specie costiere vivono e si riproducono tra la spazzatura, pubblicando poi i risultati su Nature Ecology & Evolution.

Il Great Pacific Garbage Patch è una raccolta di rifiuti galleggianti grande addirittura il doppio del Texas. Tuttavia, la ricerca del 2022 ha scoperto che il cumulo di spazzatura rappresentava anche un ecosistema significativo, sede di diverse specie animali.

Diversi appigli si trovano naturalmente in mare sotto forma di vegetazione caduta come tronchi, ma in genere si rompono in breve tempo. Le isole spazzatura al contrario, resistono per anni e viaggiano per migliaia di chilometri.

La raccolta di campioni da queste particolari isole, ha rivelato che il 70,5% dei detriti ospitava specie costiere viventi, inclusi 484 diversi organismi marini come molluschi artropodi e crostacei, l'80% dei quali normalmente non si trovano in mare aperto.

Dal momento che queste specie che occupano solitamente le coste ora vivono e si riproducono su isole galleggianti di immondizia duratura, i ricercatori suggeriscono che isole come la Great Pacific Garbage Patch rappresentino un nuovo tipo di ecosistema che stanno denominando "comunità neopelagiche", reso possibile dalla plastisfera.

"La plastisfera può ora fornire nuove straordinarie opportunità per le specie costiere di espandere le popolazioni nell'oceano aperto e diventare una parte permanente della comunità pelagica, alterando radicalmente le comunità oceaniche e i processi ecosistemici in questo ambiente".

"I nostri risultati dimostrano che l'ambiente oceanico e l'habitat plastico galleggiante sono chiaramente ospitali per le specie costiere", hanno affermato gli autori dello studio. A questo punto verrebbe però da chiedersi se conoscendo le nazioni che alimentano le isole di spazzatura, non sia forse più saggio intervenire anziché esser felici per una natura che (nonostante tutto) continua (ancora una volta) ad adattarsi all’essere umano e ad i suoi errori.