Si è finalmente riuscito a creare del muco sintetico: ecco perché è importante

Gli scienziati sono finalmente riusciti a creare delle molecole di muco sintetico, secondo quanto riportato in un nuovo studio pubblicato sulla rivista ACS Central Science. Questa è una scoperta che potrebbe aiutare gli esperti a ideare nuovi trattamenti per le malattie infettive.

Il materiale è biologicamente utile, poiché agisce come una barriera che protegge e idrata i tessuti delicati, intrappolando microbi e contaminanti e aiutando il corpo a espellerli. Il nostro corpo naturalmente produce all'incirca tra 1,5 e 2 litri al giorno di muco nelle vie respiratorie, nei polmoni e nel tratto gastrointestinale.

Replicando queste proprietà, potremmo avere uno strumento importante nella lotta contro le malattie. Gli esperti, quindi, hanno sintetizzato le mucine, i mattoni proteici del muco. "Vorremmo davvero capire quali caratteristiche delle mucine sono importanti per le loro attività e imitare quelle caratteristiche in modo da poter bloccare i percorsi di virulenza nei microbi", ha dichiarato la chimica Laura Kiessling del MIT.

La struttura del muco non è semplice da replicare, poiché è composta da migliaia di diversi aminoacidi e ci sono diversi modi in cui possono formarsi. Così gli esperti hanno cercato di ricreare questo "muco artificiale" in laboratorio, che si è dimostrato particolarmente efficace nel catturare le tossine secrete dal batterio Vibrio cholerae.

Poiché la loro creazione è solubile anche in acqua, gli esperti potrebbero creare, in futuro, creme, gel topici e forse anche dei colliri. Insomma, una scoperta che potrebbe essere molto interessante in futuro.