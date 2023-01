Ecco il nuovo rivale di Logitech G Cloud e Razer Edge: sì, c'entra Tencent

Sin dal primo reveal di Steam Deck, ci aspettavamo grandi cose dal mercato dei dispositivi portatili. In effetti, a distanza di ormai quasi due anni da quel momento, il fermento intorno a questo segmento si è acceso e mai dissipato.

Sia chiaro: Steam Deck non è la prima e non sarà l'ultima console del suo genere. Prima di lei anche i ragazzi di Aya Neo iniziarono a proporre una simile offerta benché su Windows, per poi far partire un'intera lineup di dispositivi diversissimi tra loro.

Questo per quanto riguarda il gaming in locale su console portatili. Ma nell'ultima fase del 2022 è successo qualcosa. Complice la stessa console di Valve, su cui il cloud gaming rimane a oggi il metodo d'elezione per accedere ai titoli presenti sul catalogo del Game Pass, sono stati molteplici i tentativi da parte di diversi player più o meno noti nel settore di proporre prodotti coraggiosamente mirati a questo tipo di fruizione.

Così è nata Logitech G Hub, mentre al CES 2023 è stata presentata Razer Edge, decisamente più giovane, eppure ne manca una all'appello: il suo nome è Abxylute ed è un progetto meno noto ma non per questo meno meritevole di attenzioni.

Studiata in maniera specifica per ottimizzare l'esperienza cloud, in particolar modo per rendere più immediata la riproduzione e quindi l'avvio delle sessioni, questa console verrà proposta al pubblico a 249 dollari, con un early bird di circa 200.

Il supporto sarà garantito per i principali servizi attualmente in funzione, tra cui Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW e Amazon Luna, ma viene menzionata anche la possibilità di trasmissione dal proprio PC tramite Steam Link.

Molto particolare, tra l'altro, la scelta del team di voler puntare esclusivamente sulla connettività tramite WiFi, quindi saltando a pié pari le reti cellular per eliminare del tutto il rischio di notifiche e interruzioni durante le sessioni di gioco: la console è fatta per giocare.

Non mancherà il Bluetooth, ma lo standard definitivo non è ancora stato specificato. Sul frontale, invece, troneggerà un display LTPS da 7 pollici (diagonale ormai standard per questi device) con risoluzione piena 1080p. Il peso totale dovrebbe assestarsi intorno ai 400g, con una batteria che dovrebbe garantire fino a 8 ore di riproduzione.

Ultima chicca, ma non meno importante, una partnership strategica con Tencent, che collaborerà col team per l'interfaccia utente e applicazioni esclusive.