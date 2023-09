Rivelata la grotta con pitture rupestri più grande di sempre

Gli archeologi hanno recentemente scoperto un enorme sito paleolitico contenente delle pitture rupestri, forse il più importante in tutta Europa. Con più di 100 incisioni e antichi 'dipinti', la grotta è profonda almeno 500 metri e si trova a Millares, in Spagna.

Questo sorprendente sito archeologico era in realtà ben noto dai residenti del luogo - oltre ad essere abitualmente visitato dagli escursionisti - ma l'esistenza delle pitture era rimasta ignota fino a qualche anno fa, quando dei ricercatori spagnoli e del Regno Unito hanno compiuto la scoperta.

Secondo il team, la grande varietà di motivi e tecniche utilizzate per queste creazioni artistiche la rendono una grotta delle più importanti. "Il vero 'shock' è stato rendersi conto di quanto essa sia significativa solo dopo la scoperta iniziale," ha spiegato il Dr. Aitor Ruiz-Redondo, ricercatore affiliato.

"Una volta cominciata l'indagine abbiamo capito che si trattava di un sito importante, come quelli trovati nella Cantabria, nella Francia meridionale o in Andalusia, ma che mancano completamente in questo territorio."

Per quanto infatti la Spagna sia il paese con più pitture rupestri in assoluto, l'area della penisola iberica orientale ne è quasi completamente priva, rendendo questa scoperta decisamente unica. Lo studio ha evidenziato la presenza di almeno 19 rappresentazioni di animali, tra cui cervi, cavalli e uri (dei grandi bovini estinti). Curiosamente, la maggior parte dei dipinti è stata fatta attraverso l'uso dell'argilla.

Le indagini però sono ancora allo stadio iniziale e ci sono ancora molte aree della grotta rimaste da scoprire, quindi aspettiamoci nuove rivelazioni in futuro. Nel frattempo, sapevate qual è il dipinto rupestre più antico della Terra?