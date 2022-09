Rivelata una nuova legge della natura: i topi diventano più grandi con queste condizioni

Per quale motivo i topi di una stessa montagna da un lato crescono più grandi e dall'altro sono di dimensioni normali? Le creature sono della stessa specie e, si scopre, c'entra molto probabilmente una nuova legge biologica.

Gli scienziati conoscono molto bene la regola di Bergmann, un principio che afferma che la massa corporea aumenta a temperature più fredde: un'animale che vive in luoghi freddi, quindi, sarà più grande di un suo simile che vive in luoghi caldi. Fin qui nulla di nuovo, ma il dottor Noé de la Sancha del Field Museum, insieme ai coautori di uno studio che hanno presentato nel Journal of Biogeography, crede di aver inventato una nuova versione della regola.

Tale principio non si applica sulle temperature, ma sulle precipitazioni. I topi che si trovavano sulle montagne delle Ande, infatti, nella parte piovosa erano più grandi rispetto al lato solitamente soleggiato (anche gli animali che si trovano in città stanno diventando più grossi). "Con questo documento, penso che potremmo averne trovato uno nuovo: l'effetto ombra della pioggia può causare cambiamenti di dimensioni e forma nei mammiferi", afferma de la Sancha in una nota.

“Su alcune montagne la differenza è estrema. Una faccia può essere una foresta pluviale tropicale e l'altra parte sarà quasi desertica", sostiene lo scienziato riferendosi al monte. Il motivo di questa grandezza è semplice: più pioggia sul lato occidentale delle montagne significa più vita vegetale, che a sua volta porta all'esistenza di topi più grandi. Potrebbe sembrare una cosa ovvia, ma secondo de la Sancha nessuno ha mai trovato una connessione tra le ombre della pioggia e le dimensioni dei mammiferi prima d'ora.

Se ulteriori studi produrranno uno schema ben visibile anche in altre creature, questa scoperta potrebbe essere un giorno considerata una regola che si colloca con quella di Bergmann. A proposito, sapete che recentemente è stato avvistato un pipistrello dal corpo grande e le ali piccole: cosa è andato storto?