È stata rivelata l'orribile ragione per cui non dovresti mai masticare il ghiaccio

Un medico ha pubblicato un video virale che spiega i problemi di salute nascosti dietro un'abitudine apparentemente innocua - e se mai mastichi distrattamente ghiaccio dopo aver finito un drink, dovresti proprio leggere questo guardarlo.

Il professionista medico e utente di TikTok @the.teeth.doc ha pubblicato una nuova clip che è stata vista migliaia di volte con la didascalia: "Non masticate ghiaccio ragazzi!".

La clip mostra quindi una serie di denti che sono gravemente danneggiati, dicendo che era il risultato del consumo di ghiaccio. Il testo nel video, che è stato visto più di 24 milioni di volte, fa poi affermazioni sul "pica".

"Nella pica rientrano 'sostanze che masticate e ingoiate, ma non hanno valore nutritivo, come ghiaccio, argilla, terra e carta'", ha affermato. "Tagga i tuoi amici e avvertili. Masticare il ghiaccio rompe i denti e può essere un sintomo di un problema più grande, come l'anemia".

Il video ha suscitato una grande reazione, ma mentre molti hanno detto nei commenti che avevano intenzione di interrompere, molti erano più scettici. "Grazie per il suggerimento, ora ho intenzione di smettere", ha detto uno. “È un'abitudine malsana? Sì. dovrei smettere? Sì. mi fermo? No", ha aggiunto un altro.

Tuttavia, diversi hanno messo in dubbio il video. Uno diceva: "È una cavità non causata dal ghiaccio che puoi vedere dall'enorme ammaccatura nera. Non sono un dentista, ma posso comunque capirlo".

"Consumare molto ghiaccio può danneggiare lo smalto dei denti (a proposito, sapevi che si sta lavorando alla creazione di smalto sintetico?) e causare crepe o scheggiature nei denti", spiega il sito. Questo può portare a ulteriori problemi, come una maggiore sensibilità alla temperatura e dolore orale.

"Le persone che masticano continuamente il ghiaccio potrebbero aver bisogno di un intervento odontoiatrico per la carie, inclusa la sostituzione delle otturazioni perse".

