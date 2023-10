Rivelata dagli scienziati la 'legge mancante' della natura dietro l'evoluzione

Sistemi complessi e in continua evoluzione sono ovunque, estendendosi ben oltre il dominio della biologia. Dalla formazione delle stelle alla chimica prebiotica, combinazioni diverse di materiali possono trasformarsi in strutture sempre più intricate.

A differenza di molti altri fenomeni fisici, la loro natura mutevole non era stata ancora rappresentata da una legge precisa. Questo, almeno, fino a quando un team multidisciplinare composto da astrobiologi, filosofi, mineralogisti, fisici teorici e scienziati dei dati non ha identificato quella che definiscono la "legge mancante" della natura.

Secondo questo gruppo di ricercatori, l'evoluzione, in tutte le sue forme, porta inevitabilmente a una maggiore strutturazione, diversità e complessità nei sistemi naturali complessi. L'evoluzione non è un fenomeno unico del nostro pianeta; si manifesta anche in altri sistemi estremamente complessi, come il nostro Sistema Solare, le stelle, gli atomi e i minerali. Michael Wong, astrobiologo e primo autore dello studio, sottolinea che l'Universo genera continuamente nuove combinazioni di atomi, molecole e cellule.

Le combinazioni che sono stabili e possono generare ulteriore novità continueranno a evolversi. Il team ha identificato tre attributi chiave che caratterizzano questi sistemi in evoluzione: la capacità di formarsi da numerosi componenti che possono adottare un vasto numero di configurazioni diverse; processi che generano molte di queste configurazioni; e la selezione preferenziale delle configurazioni basata sulla funzione.

Queste funzioni vanno dalla semplice persistenza statica, alla persistenza dinamica, fino alla generazione di novità. Insomma, si tratta di una scoperta che potrebbe gettare nuova luce sulla comprensione dell'evoluzione e della sua ubiquità nell'Universo.