Finalmente è stata rivelata la vera età della Piana delle Giare nel Laos

La misteriosa piana delle giare è un complesso territorio archeologico, con più di 90 siti, situato nell'altopiano dello Xiangkhoan, nel Laos. Ciò che rendeva questo luogo oggetto di interesse nella comunità internazionale era il fatto che, fino ad oggi, non si conosceva con certezza quando iniziò ad essere utilizzato come luogo di sepoltura.

Sembra che sia stato un nuovo studio, pubblicato nella rivista PLOS One, ad aver finalmente dato ad una risposta a questo quesito decennale, che sorse già a partire dal 1931, quando la piana divenne oggetto di studio da parte di un team di archeologi francesi.

Uno dei motivi per cui non sia stato possibile definire con certezza il periodo in cui questo vasto territorio iniziò ad essere utilizzato dagli antichi abitanti del Laos è presto detto: non sono stati mai trovati dei resti umani. O meglio, la prima archeologa che portò avanti una campagna di scavi nel 1935, la francese Madelaine Colani, affermò di averli scoperti. Tuttavia, era impossibile datarli. La stessa sorte è toccata ai ricercatori moderni, che non sono mai riusciti a riportare alla luce dei frammenti ossei utili allo studio del luogo.

E' stata l'archeologa Louise Shewan, dell'Università di Melbourne, con i suoi colleghi, ad aver fornito tutte le nuove informazioni sul sito. Lavorandoci dal 2016, nell'ultima spedizione di scavi, prima che il Laos venisse bloccato a causa della pandemia di COVID-19, ha deciso di focalizzarsi in tre siti in particolare, tra cui quello più celebre, cioè il "Sito-1".

La studiosa è riuscita a riportare alla luce ben più di quello che ci si aspettava fosse possibile: ben tre diverse sepolture, ciascuna al di sotto di ogni giara, e con vari resti ossei, tra cui addirittura uno scheletro intero.

Col metodo del carbonio-14, i resti umani sono stati datati, portando la ricercatrice ad affermare con (quasi) assoluta certezza che gli individui trovati fossero morti tra i 700 e 1200 anni fa, confermando che i siti vennero utilizzati anche tra il IX e il XIII secolo d.C.

Ovviamente, gli studiosi sono andati più a fondo, ritenendo i dati trovati insufficienti. Hanno, perciò, optato per un altro tipo di analisi: quella del suolo.

Attraverso l'OSL, cioè una particolare tecnologia che usa la luminescenza ottica stimolata, hanno studiato i vari sedimenti di terra. Misurando la quantità di radiazioni ionizzanti assorbite dai quarzi presenti sulla superficie, si è riusciti a calcolare quando questi vennero esposti l'ultima volta alla luce del sole.

In due dei tre siti, sono arrivati alla conclusione che alcune giare vennero impiantate nel terreno tra il 1350 e il 350 a.C., rendendo, quindi, ufficialmente questo antico luogo di commemorazione vecchio di almeno 2000 anni.

Quello che rimane da scoprire, adesso, ruota intorno ad una precisa domanda: le giare vennero riutilizzate nel corso dei secoli o se ne andavano ad aggiungere sempre delle nuove ogniqualvolta moriva una persona intorno all'area?