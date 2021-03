Rivelate le origini di una delle più spettacolari aurore su Giove

Il 16 marzo sulla rivista AGU Advances, i ricercatori hanno pubblicato un nuovo studio che spiega la creazione delle tempeste aurorali dell'alba, su Giove. I dati sono stati catturati dalla sonda Juno della NASA, un veicolo spaziale che studia il gigante gassoso dal 5 luglio 2016... e ha intenzione di farlo fino alla fine del 2025.

Le "tempeste aurorali dell'alba" sono, in poche parole, una cortina di luce che circonda entrambi i poli di Giove vicino al punto in cui l'atmosfera emerge dall'oscurità nella al primo mattino. Prima delle osservazioni del veicolo spaziale, gli esperti avevano solo viste laterali, nascondendo tutto ciò che accadeva sul lato notturno del corpo celeste.

Dove nascono queste tempeste? Proprio sul lato notturno di Giove. Mentre il pianeta ruota, la tempesta ruota con sé verso il lato diurno, dove queste caratteristiche aurorali complesse e intensamente luminose diventano ancora più luminose, emettendo ovunque da centinaia a migliaia di gigawatt di luce ultravioletta nello spazio.

Per intenderci, viene scaricata 10 volte più energia nell’atmosfera superiore di Giove rispetto alla tipica aurora. "Quando abbiamo esaminato l'intera sequenza della tempesta dell'alba, non abbiamo potuto fare a meno di notare che sono molto simili a un tipo di aurore terrestri chiamate 'substorms'", ha dichiarato Zhonghua Yao, coautore dello studio presso l'Università di Liegi, in Belgio.

Le substorms sono brevi disturbi nella magnetosfera terrestre, che rilasciano energia in alto nella ionosfera del pianeta. Queste nuove scoperte consentiranno agli scienziati di studiare ulteriormente le differenze e le somiglianze che guidano la formazione delle aurore.