Rivelate le specifiche del RED Hydrogen One: lo smartphone con display olografico

Display 4V con effetti olografici, possibilità di scattare foto e video sempre in "4V": il RED Hydrogen One è, almeno sulla carta, uno smartphone unico nel suo genere. Eppure fino ad oggi si sapeva davvero poco su di lui, adesso sono state (finalmente) rivelate le specifiche.

Vediamole assieme:

Processore Qualcomm Snapdragon 835

RAM da 6GB

128 GB di storage

batteria con capienza di 4.500mAh

case disponibile in alluminio o titanio (quest'ultima versione ha subito dei ritardi)

schermo da 5.7 pollici e risoluzione display da 2560 x 1440

Specifiche in linea rispetto all'offerta attuale della fascia top del mercato smartphone, sebbene mezzo passo indietro rispetto ad alcuni dei top di gamma annunciati negli ultimi mesi —in particolare ci si poteva aspettare uno Snapdragon 845 al posto del più obsoleto Snapdragon 835. Parliamo pur sempre di uno smartphone da 1.195$, stessa fascia del Mate 20 Pro di Huawei o dell'iPhone XS di Apple.

Ma il RED Hydrogen One ha comunque più di qualche carta dalla sua, a partire da un look che si distanzia dall'anonimato dei principali smartphone Android (con le dovute eccezioni), il ritorno all'uso di metalli per il case (tra alluminio e addirittura titanio) e, quindi, il suo cavallo di battaglia: la tecnologia 4V che permette di creare e riprodurre contenuti con un effetto simil-ologramma.

RED inizia a spedire i primi esemplari ai suoi clienti a partire da questa settimana.