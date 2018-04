Rivelati prezzo e data d'uscita del DeX Pad di Samsung

Samsung ha finalmente annunciato la data d'uscita ufficiale ed il relativo prezzo del suo DeX Pad, l'accessorio dedicato alla serie di smartphone Galaxy in grado di trasformali da normali telefoni a workstation molto simili ad un PC. Verrà reso disponibile al pubblico a partire dal 13 maggio, ad un prezzo consigliato di 99 dollari.

I preorder apriranno oggi sul sito ufficiale di Samsung, ed ogni acquirente di Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus acquistati tramite il sito avrà diritto ad un DeX in modo completamente gratuito.

Il DeX Pad di Samsung funziona tramite un piccolo device, chiamato appunto Pad, a cui dovrete posizionare sopra di esso il vostro smartphone; una volta fatto lo potrete usare come trackpad e come tastiera, mentre userete un monitor esterno. Il Samsung Galaxy S9 supporta schermi fino alla risoluzione 2K, e la compagnia coreana vanta di aver già stretto una partnership con 40 sviluppatori a seguito delle quali arriveranno sullo store delle applicazioni studiate appositamente per questa configurazione. Tra di esse si annoverano già Final Fantasy XV di Square Enix, l'intero pacchetto Microsoft Office ed alcuni prodotti della serie Adobe.

Voi cosa ne pensate di questo device? Potrebbe essere utile per lavorare in mobilità? Lo acquisterete o pensate che prodotti del genere non facciano al caso vostro?