Rivelato contenuto segreto delle lettere tra Maria Antonietta e il suo presunto amante

Maria Antonia Giuseppa Giovanna d'Asburgo-Lorena, o semplicemente Maria Antonietta, fu la regina consorte del re Luigi XVII a cui venne data in sposa a soli quattordici anni. Il matrimonio non fu dei migliori e in effetti la regina iniziò a scambiarsi lettere segrete con Axel Von Fersen, un conte svedese.

In effetti il nobile von Fersen era un caro amico della regina e quelli che lo hanno visto come il suo amante erano stati fino ad oggi soltanto dei rumors.

Quello che tuttavia già sapevamo è che tra giugno 1791 e agosto 1792, mentre si svolgeva la sanguinosa Rivoluzione francese e alle famiglie reali non era permesso lasciare il palazzo, la regina e il conte si scambiavano le lettere in segreto.

Una volta rinvenuta la corrispondenza tra i due reali gli storici speravano di poter comprendere meglio il misterioso rapporto ma a causa delle parole e delle intere frasi censurate il compito si è rivelato più arduo di quanto immaginassero.

Attraverso le più moderne tecnologie è stato finalmente possibile svelare i segreti di una di quelle lettere senza rischiare di rovinarla. La lettera analizzata dagli storici contiene spesso parole come "amato", "follemente", "tenero amico" che suggerisce un rapporto molto intimo tra i due.

I ricercatori hanno inoltre scoperto che le copie delle lettere erano state fatte da Axel von Fersen, ma non solo, che gli ipotetici censori o censore delle lettere non erano come si supponeva parte della servitù reale o affiliati dei nobili ma si trattava del conte in persona.

Ciò ha suggerito che per l'aristocratico quelle lettere avessero un enorme valore sentimentale ma anche politico. E in effetti doveva averlo, visto che rischiava di far infuriare Luigi XVI.

"Un altro interesse dello studio, identificando Fersen come il censore, è vedere l'importanza delle lettere ricevute e inviate a lui sia per attaccamento sentimentale che per strategia politica", ha scritto il team su Science Advances, dove lo studio è stato pubblicato. "Decise di conservare le sue lettere, invece di distruggerle."

Un simile atteggiamento non può che tradire un tenero affetto nei confronti di quelle lettere, della regina. "Omettendo alcune sezioni cercò di proteggere l'onore della regina (e probabilmente anche i propri interessi). In ogni caso, queste redazioni sono un modo per identificare i passaggi che considerava privati. Il mistero di questi passaggi omessi che rendono speciale questa corrispondenza è forse la ragione che ha permesso di risparmiare questa corrispondenza quando il resto è stato in gran parte distrutto."

Per farlo il team ha utilizzato la spettroscopia a fluorescenza a raggi X, una tecnologia all'avanguardia che ha permesso ai ricercatori di microscansionare la lettera senza però distruggerla.

Sappiamo che Maria Antonietta visse tragicamente quasi tutta la sua vita, che non fu fortunata in amore ma anche che la sua forte personalità non poteva che passare alla storia. Fu una donna molto particolare, una regina enigmatica quanto stravagante, per questo vorremmo consigliarvi alcune curiosità sulla regina Maria Antonietta.