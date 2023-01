Rivelazione che ha dell'incredibile: i T. Rex erano intelligenti come babbuini

Esiste questa convinzione non troppo velata che immagina i dinosauri come degli esseri "stupidi" e meno intelligenti delle creature di oggi... ma chi l'ha detto? Uno nuovo studio ha scoperto che i T. Rex, i predatori all'apice della catena alimentare, erano molto probabilmente intelligenti come i babbuini.

Il Tyrannosaurus Rex, si scopre, aveva lo stesso numero di neuroni dei primati moderni. Confrontando i cervelli di questi animali con gli uccelli moderni, lo studio ha calcolato matematicamente il numero dei neuroni che potevano essere trovati nei cervelli dei teropodi e i risultati indicano che - con la loro capacità cerebrale - erano in grado di risolvere problemi e utilizzare strumenti.

Non abbiamo resti di cervello dei dinosauri, quindi la neuroscienziata e autrice dello studio Suzana Herculano-Houzel ha deciso di studiare i parenti più vicini a questi grandi rettili attualmente in vita, gli uccelli. Ovviamente ci sono alcune limitazioni da considerare. "In primo luogo, devi avere buone ragioni per credere che la stessa proporzionalità che si applica agli uccelli si applicasse già ai dinosauri come il T. rex , che è quello che ho appena fatto", ha dichiarato la scienziata su Twitter.

I dinosauri teropodi avevano dimensioni del cervello simili a quelle che ci si potrebbe aspettare di trovare in un uccello della stessa grandezza. In quanto tale, afferma Suzana, diventa ragionevole aspettarsi che al T. rex (che era perfino più grande del previsto) si applichino le stesse regole di ridimensionamento che si applicano agli emù e agli struzzi di oggi, così come viene affermato sullo studio pubblicato sulla rivista The Journal Of Comparative Neurology.

Una nuova immagine della creatura più in linea con le recenti riconsiderazioni del dinosauro... che adesso la vede con la stessa capacità cerebrale dei babbuini (che in passato erano usati per acciuffare i criminali).