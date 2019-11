Rivendevano equipaggiamento made in China all'esercito USA, arrestati

Un'indagine interna ha permesso all'aeronautica militare americana di scoprire una grave truffa operata da un intermediario di New York. L'azienda in questione avrebbe rivenduto diversi equipaggiamenti militari made in China alle forze armate americane, creando un grosso rischio per la sicurezza americana.

La scoperta quasi per caso: un militare dell'Air Force aveva notato qualcosa di strano nella body camera usata da un suo commilitone. Molte delle scritte presenti sullo schermo del device erano in cinese. Una cosa bizzarra, contando che quell'equipaggiamento, almeno sulla carta, era stato progettato e pensato esclusivamente per le forze armate americane.

Una successiva indagine aveva portato alla scoperta che quella body camera, assieme a numerose altre spedite nella stessa occasione, era senza ombra di dubbio made in China.

Esplorando il firmware del device gli investigatori hanno trovato non solo il logo dell'aeronautica militare americana, ma anche il logo dell'azienda cinese che ha prodotto il device, oltre che quello del Ministro della pubblica sicurezza cinese. Il fatto che il logo dell'Air Force fosse presente già a livello di firmware ha fatto sospettare che l'azienda cinese, e forse addirittura le autorità locali, fossero ben consapevoli che quella bodycamera sarebbe stato spedita e usata in suolo americano. Le tre immagini in formato logo erano state caricate nel device nello stesso momento e in un orario coerente con il fuso orario cinese.

Il responsabile della frode è un'azienda americana che per oltre 10 anni ha spacciato equipaggiamento cinese alle forze armate americane violando la legge.

Curiosamente, questa vicenda ricorda molto la trama di War Dogs film di Todd Phillips del 2016 con Jonah Hill e Miles Teller nel cast. Il film raccontava la storia vera di due ragazzi americani appena ventenni coinvolti in una delle più gravi frodi a danno del Pentagono: avevano rivenduto ai militari USA diverse tonnellate di munizioni di epoca sovietica, spacciandole per moderne pallottole americane.