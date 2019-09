I rivenditori cinesi hanno interrotto la vendita delle sigarette elettroniche Juul

L'onda lunga delle polemiche sulle sigarette elettroniche non sembra destinata ad arrestarsi. Secondo quanto riferito da Bloomberg, i rivenditori cinesi avrebbero bruscamente interrotto la vendita degli svapatori Juul.

Il rapporto afferma però che alla società non sarebbe stato comunicato il motivo esatto per cui le sigarette elettroniche ed i liquidi sarebbero state rimosse dal mercato sia nei negozi fisici che online. Non è da escludere che la decisione rientri nell'ormai infinita guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina, che potrebbe diventare un fattore anche in un mercato strategico ed in continua crescita.

Per Juul però il periodo non è dei migliori. La scorsa amministrazione infatti l'amministrazione Trump ha annunciato le intenzioni di vietare la maggior parte delle sigarette elettroniche aromatizzate attualmente in commercio, e due stati (New York e Michigan) hanno già messo in atto divieti e restrizioni sulla vendita per proteggere soprattutto i più giovani.

La società inoltre è oggetto di indagini da parte della Camera, il Senato e la Federal Trade Commission. Quest'oggi arriva questa battuta d'arresto.

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate sulla stampa nazionale, anche l'Italia sarebbe pronta a divieti sulla vendita delle e-cig: in particolare, il nostro paese potrebbe imporre delle restrizioni simili a quelle già in vigore da tempo sulle sigarette classiche a tabacco.