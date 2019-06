Riviera Beach bloccata da un ransomware: pagati 600.000 Dollari di riscatto

Gli amministratori comunali di Riviera Beach, in Florida, hanno accettato il pagamento di 600mila Dollari di riscatto ad un gruppo di cybercriminali che negli ultimi giorni hanno letteralmente paralizzato la città infettando il sistema informatico con un ransomware iniettato nei PC del dipartimento di polizia.

L'attacco è molto simile a quello che tiene bloccata Baltimora da due settimane, con la differenza che il consiglio comunale della città della Florida non ha deciso di intraprendere la via della città del Maryland, che ha scelto di non darla vinta agli hacker non pagando il riscatto chiesto dal gruppo di malviventi.

La scelta però è costata a Baltimora circa 18 milioni di Dollari, che sono serviti per ripristinare tutti i servizi che sono stati colpiti dall'attacco.

L'attacco ai danni di Riviera Beach è avvenuto dopo che un impiegato del distretto di Polizia ha erroneamente aperto il file allegato ad una mail, che nascondeva il ransomware e che si è rapidamente diffuso nella rete, mettendo offline tutti i computer e le operazioni informatiche della città.

Il Palm Beach Post riferisce che l'attacco ha provocato disservizi anche con la stampa degli assegni bancari dei dipendenti, che sono stati compilato a mano dal dipartimento di contabilità, i cui dipendenti hanno dovuto fare gli straordinari.