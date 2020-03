La rivincita del blobfish: la creatura non è così brutta come sembra

Una delle creature più famose dell'intero web è sicuramente il blobfish, famoso per la sua "bruttezza" e per la sua faccia buffa. Nel 2013, il pesce ha vinto un sondaggio online come la creatura più brutta del mondo e ha ottenuto l'onore di essere la mascotte ufficiale della Ugly Animal Preservation Society.

Tuttavia, se il blobfish potesse farlo, citerebbe in giudizio tutti coloro che lo hanno nominato l'animale più brutto della Terra. Il motivo? Il suo vero aspetto non è questo. Recentemente, infatti, l'EV Nautilus, una nave che esplora le profondità marine, ha osservato l'animale nel suo habitat naturale, i mari profondi al largo della Nuova Zelanda, della Tasmania e dell'Australia. Nel video, il blobfish sembra una creatura abbastanza normale.

L'animale, vive ad una profondità di 600-1.200 metri. Non sono mai visti al di sopra di 300 metri di profondità, tranne quando sono stati involontariamente catturati e trascinati in superficie da pescatori e scienziati. L'aspetto che vediamo sulla terraferma, infatti, si verifica perché il pesce subisce un danno di decompressione.

I blobfish si sono adattati bene a vivere con poca luce ed estrema pressione schiacciante. Quest'ultimi sopravvivono avendo carne gelatinosa e ossa morbide che gli permettono di evitare di essere schiacciati dalle pressioni degli abissi oceanici. Inoltre, queste creature non hanno neanche la vescica natatoria, che gli altri pesci utilizzano per controllare la loro galleggiabilità. È la carne gelatinosa del blobfish, infatti, che li aiuta a galleggiare.

Quando vengono forzatamente portati in superficie, il corpo della creature subisce un rapido calo di pressione e muoiono mentre si espandono e si trasformano in una massa molliccia.