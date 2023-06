La rivincita dei 'gig worker': delivery costretti a rimborsare i lavoratori

I servizi di food delivery e quelli di trasporto, come Uber, Lyft e DoorDash, dovranno rimborsare milioni di dollari ai loro lavoratori californiani, arretrati dal lavoro non pagato tra il 2022 e il 2023.

La notizia arriva in seguito all'applicazione entro i confini statali della Proposition 22, che classifica i lavoratori di questo settore come indipendenti invece che dipendenti delle rispettive piattaforme, garantendo benefici come un guadagno minimo per il tempo in cui sono a lavoro, e non per le singole corse.

Tra le altre cose, la nuova regolamentazione prevede anche un rimborso spese per il veicolo impiegato per trasporti e consegne. Già all'entrata in vigore della Proposition 22 nel 2021, veniva sancito un rimborso di 0,30 dollari per miglio, ma nel corso degli anni si sarebbe dovuto tenere il conto dell'inflazione. L'aumento del 6,8% del 2022, spiega TechCrunch, corrisponde a 2 centesimi in più per un totale di 32 centesimi miglio, mentre nel 2023 si dovrebbe passare a 0,34 dollari.

Il guaio non sono certamente i centesimi presi singolarmente ma nella loro totalità, dal momento che i cosiddetti "gig worker" sono 1,3 milioni nella sola California. Quindi perché non è stato fatto?

A causa dello stato di "incostituzionalità" della legge, poi annullato in appello, ma che ha posto la Prop 22 in uno stato di sopravvivenza incerto, portando i legislatori ad attendere prima di applicare gli adeguamenti derivanti dall'inflazione.

A smuovere le acque sarebbe stato un autista Uber, il quale avrebbe esortato pubblicamente la tesoreria della California di provvedere all'aggiornamento delle tariffe, senza il quale le stesse compagnie non avrebbero potuto autonomamente adeguare il rimborso spese.

Alla fine, la stessa tesoriera Fiona Ma ha annunciato l'aggiornamento.

Allo stato attuale, già Uber, DoorDash, Grubhub, Lyft e Instacart hanno annunciato di aver iniziato a emettere i pagamenti per gli arretrati.