Rivista scientifica tuona contro Tom Cruise 'le sue teorie scientology sono pericolose'

Tom Cruise è noto per essere un membro di Scientology, un'organizzazione di stampo religioso e sostenitrice di teorie "alternative" e complottiste. La rivista "Journal of Clinic Investigation" ha accusato l'attore di essere pericoloso, in quanto la sua fama porta le persone a credere a queste falsità.

In varie interviste, Cruise ha espresso disprezzo per la psichiatria, accusando gli psichiatri di promuovere farmaci pericolosi (in passato anche Brad Pitt sarebbe stato vicino a Scientology). Egli, ad esempio, ha affermato che il Ritalin (uno psicostimolante usato per i casi di deficit dell'attenzione) sarebbe paragonabile a un'anfetamina, cosa ampiamente smentita dal National Institute on Drug Abuse e da altri organi indipendenti.

Un ex leader di Scientology ha affermato che Tom Cruise è diventato maniaco del controllo e eccessivo anche agli occhi della stessa organizzazione. Cruise ha anche sostenuto di aver aiutato una bambina a superare l'ADHD (disturbo di deficit dell'attenzione e iperattività) sostituendo i farmaci tradizionali con vitamine e cibo; un'affermazione dubbia che quantomeno richiederebbe prima una valutazione medica approfondita.

Ma le accuse più gravi di Cruise sono rivolte agli psichiatri, definiti dall'attore degli spacciatori, in quanto, secondo lui, gli squilibri chimici che portano alla depressione (e con esse le terapie mediche) non avrebbero alcun fondamento scientifico.

In risposta alla psicoterapia, Cruise ha più volte fatto riferimento alle sedute di auditing che, secondo il sito ufficiale Scientology si articola in "una precisa serie di domande o comandi dati dall’auditor alla persona per aiutarla a localizzare aree di sofferenza spirituale, scoprire cose su se stessa e migliorare la propria condizione".

Chiaramente, è doveroso anche per noi ribadire che tali teorie non hanno alcuna fondatezza scientifica e che non vi sono evidenze che delle terapie alternative basate sul mero uso di vitamine e di sedute spirituali siano efficaci a contrastare varie psicopatologie.