Riviste mediche di tutto il mondo impauriti da una possibile catastrofe nucleare

Oltre 100 riviste mediche di tutto il mondo, normalmente in competizione per contenuti esclusivi, hanno deciso di unire le forze per chiedere un'azione urgente per eliminare le armi nucleari, sottolineando che la minaccia di una catastrofe nucleare sia "grande e crescente".

Questa mossa straordinaria arriva, secondo quanto si può evincere, in un momento in cui la Russia ha ripetutamente lanciato avvertimenti velati sull'uso di armi nucleari in Ucraina, mentre la Corea del Nord continua a testare missili e gli sforzi verso la non proliferazione sembrano arenarsi (così come ci dice l'orologio dell'Apocalisse).

Un editoriale pubblicato in numerose riviste mediche ha invitato i professionisti della salute di tutto il mondo a sensibilizzare cittadini e leader sul "grande pericolo per la salute pubblica" rappresentato dalle armi nucleari. "Il pericolo è grande e crescente", afferma l'editoriale, co-firmato dai redattori di 11 importanti riviste mediche tra cui BMJ, Lancet, JAMA e il New England Journal of Medicine. "Gli stati armati nucleari devono eliminare i loro arsenali nucleari prima che ci eliminino."

L'uso di armi nucleari, avvertono gli autori dell'editoriale, sarebbe "catastrofico per l'umanità". Anche una guerra nucleare "limitata", coinvolgendo solo 250 delle 13.000 armi nucleari esistenti nel mondo, potrebbe causare la morte immediata di 120 milioni di persone e provocare una perturbazione del clima globale che porterebbe a una carestia nucleare, mettendo a rischio due miliardi di persone.

Insomma, colorare la vostra casa di bianco non sarà abbastanza.