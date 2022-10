Riviste, quotidiani, serie TV e film su Telegram: la GDF chiusi 545 canali

I finanzieri del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato 545 risorse presenti sulla piattaforma di messaggistica Telegram per violazione di copyright.

Nella fattispecie, come si può leggere direttamente nel comunicato diffuso dalle Fiamme Gialle, tali canali venivano diffuse copie di quotidiani e riviste di rilievo nazionale. Gli approfondimenti svolti dalle Fiamme Gialle hanno però portato alla scoperta di una rete illegale più ampia dietro cui si nascondeva un sistema di condivisione e diffusione non autorizzata anche di palinsesti televisivi, serie tv ed altri contenuti d’intrattenimento a pagamento.

I militari hanno provveduto ad eseguire delle perquisizione nei confronti di otto persone residenti in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Campania, “gravemente indiziate di essere gli amministratori dei canali social che hanno posto in essere reati di diffusione, attraverso reti telematiche, di prodotti editoriali protetti dal diritto d’autore, in concorso tra di loro”.

Il network comprendeva oltre 430mila iscritti, che avevano accesso a questi contenuti altrimenti a pagamento. I gestori erano in grado di ottenere un ritorno tramite link d’affiliazione a siti di commercio elettronico e la sponsorizzazione tramite appositi banner pubblicitari.

“Bene l’operazione condotta dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma in merito al sequestro di 545 canali illeciti su Telegram che condividevano illegalmente contenuti protetti dal Diritto d’Autore” ha commentato il Presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi. “Il bacino di utenti, oltre 430mila, rende contezza di un fenomeno sommerso dalle dimensioni importanti con conseguenze determinanti per il futuro dell’industria dei contenuti culturali. Per il solo settore audiovisivo parliamo di 1.7 miliardi di euro di danni al Sistema Paese e 9400 posti di lavoro a rischio. E’ fondamentale non abbassare la guardia e l’auspicio è che il nuovo Parlamento possa riprendere quanto prima il processo avviato dalla precedente legislatura in merito alla nuova legge antipirateria” ha concluso il Presidente della Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali.