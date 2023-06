Rivivere sempre lo stesso giorno? Con questa rara patologia è possibile

Vi sembra spaventoso svegliarsi ogni mattina avendo la sensazione di rivivere la stessa giornata? Purtroppo, è ciò che è accaduto per anni ad un ottantenne affetto da una rara patologia. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un nuovo studio pubblicato sul celebre BMJ Case Reports, descrive in modo dettagliato l'insolita storia di un anziano uomo che a quanto pare, si rese conto di avere qualche “problema” nel momento in cui il suo lettore ebook mostrava sempre la stessa pagina del libro. Preoccupato, contattò prontamente un tecnico che gli assicurò che l'apparecchio funzionava perfettamente.

"Ovunque vada, trovo sempre le stesse persone sul marciapiede, le stesse macchine sulla strada, gli stessi conducenti con gli stessi abiti, che dicono le stesse cose", affermava il paziente.

Da qui i ricercatori, dopo aver svolto vari accertamenti e approfondimenti clinici, si resero conto che la spiegazione risiedeva in una forma patologica di déjà vu denominata "deja vècu", ovvero "già vissuto" in francese. Si tratta nello specifico di una patologia che si verifica il più delle volte in concomitanza di malattie neurodegenerative quali l'Alzheimer.

A quanto pare, gli autori hanno evidenziato diversi segni della terribile patologia nel cervello dell'uomo ed in particolare, hanno trovato preoccupanti livelli di proteina beta-amiloide e proteina tau, entrambi segnali (quasi) inequivocabili della malattia, all’interno del suo liquido cerebrospinale.

Tuttavia, così come avviene per il meno celebre déjà rêvé, le cause della rara patologia non sono del tutto chiare, secondo alcuni studiosi potrebbero essere ricondotte ad una disfunzione dell'ippocampo, ovvero quella piccola parte del nostro cervello che consente di convertire i ricordi a breve termine in memoria a lungo termine, andando letteralmente a consolidarli.