La rivolta delle pornostar contro Instagram: 'Nostri account cancellati ingiustamente'

Nelle ultime ore si sta consumando un vero e proprio scontro tra centinaia di star del porno ed Instagram. Varie attrici infatti si sono appellate alla decisione del social network di rimuovere i loro account, al punto che le star si sono rivolte al sindacato Adult Performers Actors Guild (APAG).

L'APAG ha rivelato di aver ricevuto le segnalazioni di oltre 1.300 artisti, che lamentano come i loro account siano stati ingiustamente cancellati dai moderatori di Instagram per le violazioni degli standard del sito nonostante l'assenza di post in cui venivano mostrate scene di nudo o sesso.

Alana Evans, la presidente dell'APAG, parlando con la BBC ha osservato che in alcuni casi Instagram avrebbe rimosso post che non mostravano nè parti sensibili, nè scene di sesso, tanto meno alcun tipo di allusione.

Erika Lust, una pluripremiata regista svedese di film erotici, si è scagliata duramente contro i moderatori ed ha affermato che "i Dan Bilzerian del mondo sono liberi di continuare ad inviare i loro messaggi misogini in cui mostrano che le donne sono solo accessori a corredo dei loro stili di vita sontuosi. Quando Dan pubblica una foto usando una donna nuda come tavolo per appoggiare un trofeo, non viene censurato, ma quando Rupi Kaur pubblica una sua foto completamente vestita nel letto con una macchina mestruale, viene censurata. Che messaggio è questo? Viviamo in un mondo dominato dagli uomini che non vuole cambiare lo status quo".

Nella lista figurerebbero anche varie ballerine e blogger di poledance, a cui è stato chiuso l'account o a cui è stata limitata la portata dei post.