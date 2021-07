Questa rivoluzionaria vite è il futuro dell'insonorizzazione: riduce fino a 9 decibel

Come può una semplice vite a molla essere soprannominata "il futuro" dell'insonorizzazione? Potrebbe non sembrare (e potreste non crederci), ma questa vite può dimezzare il livello sonoro percepito di qualsiasi edificio e si tratta di un'ottima notizia praticamente per tutti (tranne per il vostro vicino che la domenica mattina utilizza il trapano).

"Con la nostra vite, puoi montare il cartongesso direttamente alle pareti", ha affermato in una dichiarazione Håkan Wernersson, ricercatore dell'Università di Malmö, che ha sviluppato la vite in collaborazione con un esperto dell'acustica.

Per l'effetto insonorizzante - ci tiene a sottolineare il ricercatore - non servono pareti o pavimenti più spessi, nessun isolamento aggiuntivo, elementi costruttivi e costosi profili acustici. Basta soltanto sostituire le normali viti nella progettazione dell'edificio con questa nuova invenzione per ottenere tutti i vantaggi della riduzione dell'inquinamento acustico.

Come funziona? La vite, che è divisa al centro con una molla posta all'interno, in poche parole rompe le onde sonore. La punta della vite entra nel travetto in legno, la testa tiene ferma il cartongesso, e tra i due materiali si stabilisce un sottile e robusto accoppiamento meccanico che impedisce l'avanzamento delle onde sonore.

I test nei laboratori, condotti nel Sound Research Laboratories nel Regno Unito, presso la Technical University in Danimarca e presso i RISE Research Institutes of Sweden, mostrano una riduzione del suono di nove decibel (praticamente la metà del suono percepito) per un muro a secco tradizionale.

La vite - sottolineiamo - è ancora in fase di test. "Non è ancora entrata nel mercato e abbiamo bisogno di più esempi di progetti o installazioni in cui potrebbero essere utilizzate le viti", ha affermato infine Wernersson. A proposito: sapete quali sono i rumori più forti mai sentiti sul nostro pianeta? Mentre i suoni della natura, invece, migliorano l'umore e la salute.