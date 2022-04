Queste rivoluzionarie bacchette elettriche rendono i cibi salati, ma senza aggiungere sale

Il geniale (e un po' pazzo) creatore della TV leccabile per provare i sapori di qualsiasi cibo è ritornato nuovamente sulla cresta dell'onda mediatica grazie a una sua recente invenzione: bacchette elettriche che migliorano il sapore del cibo senza aggiungere sale o spezie.

Homei Miyashita, professore della Meiji University, ha creato le bacchette in collaborazione con l'azienda di bevande Kirin Holdings e il Miyashita Laboratory. Quest'ultime sono rivolte a persone che seguono una dieta a basso contenuto di sodio, ma che vogliono comunque mangiare in maniera saporita.

Come fanno queste bacchette migliorano il sapore del cibo? Non c'è trucco e non c'è inganno, è tutto frutto della scienza, grazie alla stimolazione elettrica. "Questa tecnologia può rivelarsi utile per le persone che cercano o hanno bisogno di mantenere una dieta a basso contenuto di sodio", si legge nella dichiarazione.

Le bacchette sono dotate di un filo collegato a una fonte di alimentazione sul polso. Negli esperimenti, Miyashita e il suo team hanno scoperto che questi bastoncini erano in grado di aumentare la percezione del sale negli elementi di un fattore 1,5 in soggetti di età compresa tra 40 e 65 anni. Il dispositivo utilizza una debole corrente elettrica per trasmettere gli ioni di sodio dal cibo, attraverso le bacchette, alla bocca.

L'adulto giapponese medio consuma circa 10 grammi di sale al giorno, il doppio della quantità raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa invenzione potrebbe ridurre, quindi, il numero di malattie legate al sale.