Questo rivoluzionario circuito promette di raffreddare i componenti elettronici

La gestione del calore nei dispositivi è diventata una sfida cruciale. I moderni chip informatici, infatti, soffrono di "punti caldi" microscopici con livelli di densità energetica che superano quelli degli ugelli dei razzi e si avvicinano a quelli della superficie del sole.

Questo problema ha portato a una situazione in cui più della metà dell'energia elettrica consumata nei data center statunitensi è utilizzata non per il calcolo, ma per il raffreddamento. Tuttavia, una soluzione potrebbe essere finalmente all'orizzonte: Yongjie Hu, fisico e ingegnere meccanico presso l'Università della California a Los Angeles, e il suo team hanno sviluppato un nuovo tipo di transistor che può controllare il flusso di calore con la stessa precisione di un transistor elettrico (i PC da gamer saranno felicissimi).

Questi "transistor termici" potrebbero diventare un componente centrale dei futuri circuiti, lavorando in tandem con i transistor elettrici. Il dispositivo, già economico, scalabile e compatibile con le pratiche industriali attuali, potrebbe presto essere incorporato nella produzione di batterie agli ioni di litio, motori a combustione, sistemi a semiconduttori e altro ancora. Il transistor termico sfrutta la chimica di base del legame atomico a livello di singola molecola.

Gli atomi legati in un canale nanometrico del nuovo transistor sono tenuti insieme condividendo i loro elettroni, e il modo in cui questi elettroni sono distribuiti tra di loro influisce sulla forza dei legami. Questo, a sua volta, influenza quanto calore può passare attraverso gli atomi. Il team ha scoperto di poter manipolare queste variabili utilizzando un elettrodo nanometrico che applica un campo elettrico per controllare con precisione il movimento del calore.

Con l'invenzione di questo dispositivo, il calore può ora "essere manipolato per molte applicazioni secondo le nostre esigenze", compreso il prevenire il surriscaldamento nei computer e persino recuperare questa energia un tempo sprecata per il riutilizzo. Il nuovo dispositivo ha stabilito record e ha superato di diversi ordini di grandezza le prestazioni di altri transistor termici recentemente progettati che non utilizzano legami atomici.

Questa tecnica innovativa di manipolare il legame tra atomi con l'elettricità per controllare il calore potrebbe "motivare una grande quantità di ulteriori ricerche fondamentali". Sebbene sia ancora necessario un ulteriore lavoro prima che il nuovo dispositivo possa "cambiare il mondo", il suo obiettivo principale di "accoppiare elegantemente l'elettronica con il flusso di energia termica" è già una realtà.

Il team di Hu sta già sperimentando con la struttura e i materiali del dispositivo per migliorarne ulteriormente le prestazioni e studiando modi per integrarlo in diversi sistemi, inclusi i chip impilati in 3D.