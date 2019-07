Il rivoluzionario negozio di alimentari immaginato da Amazon

Amazon nel 2017 aveva fatto circolare all'interno dell'azienda un documento dove veniva presentato un avveniristico negozio di alimentari. Uno store fisico, non online, che avrebbe fatto uso della tecnologia per garantire un'esperienza d'acquisto senza pari. Amazon avrebbe offerto ai suoi clienti prodotti freschi, come carne e pesce.

Nel documento si legge che Amazon avrebbe diviso il negozio in ampie sezioni estremamente ricche, con un'offerta in grado di soddisfare tutte le esigenze. Se il piano terra sarebbe stato dedicato esclusivamente alla merce fresca, un secondo piano —non accessibile ai clienti— era invece pensato per i prodotti non deperibili, come scottex, e cibi in scatola.

I consumatori, in questo immaginario negozio, avrebbero quindi potuto selezionare gli oggetti di quest'ultima categoria con largo anticipo, utilizzando il loro smartphone, per poi ricevere tutto al momento del checkout.

Un'area separata è invece pensata per il take-away, con i clienti che avrebbero potuto ritirare comodamente gli ordini effettuati (e già pagati) comodamente da casa.

Cosa è successo poi? Pochi mesi dopo la pubblicazione del concept, Amazon ha acquistato Whole Foods, la più grande catena americana di negozi di alimentari di fascia premium. E di questa rivoluzione, da allora, non se ne è più parlato. Fino ad adesso.

Il New York Times ha infatti rivelato che le ambizioni di Amazon non si sono esaurite con Whole Foods. Amazon vuole studiare un modo per vendere prodotti freschi, come carne e alimentari, ad un prezzo contenuto, distante dalle cifre esorbitanti a cui viene venduta la merce da Whole Foods.

Amazon, in altre parole, avrebbe ripreso in mano proprio questo concept. "La gente deve capire che Whole Foods per Amazon è l'inizio, e non la fine", ha raccontato al NY Times un ex esecutivo dell'azienda che aveva lavorato all'acquisizione. Nel frattempo Amazon non si sbilancia, facendo sapere, tramite un portavoce, che l'azienda non commenta speculazioni e rumor.