Rivoluzionario vaccino contro HIV mostra grande successo nei test sugli umani

Un nuovo studio clinico di fase 1 ha mostrato risultati molto positivi con un vaccino contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV). L'obiettivo degli scienziati è trovare una formula che induca gli "anticorpi ampiamente neutralizzanti" (bnAb) a una risposta immunitaria all'interno del nostro corpo. E questo vaccino sembra farlo!

I bnAb raramente si sviluppano durante l'infezione, ma la creazione di una tale risposta immunitaria preparerebbe il corpo a combattere le infezioni dai diversi ceppi di HIV a livello globale. Un approccio che potrebbe essere utilizzato anche per l'influenza, il virus dell'epatite C e i betacoronavirus.

Nello studio di fase 1, i partecipanti hanno ricevuto due dosi di placebo o due dosi di vaccino, a basso dosaggio o ad alto dosaggio, amministrati a distanza di otto settimane. Il vaccino, alla fine, ha avuto un profilo di sicurezza favorevole e ha indotto la giusta risposta in 35 dei 36 destinatari del farmaco.

La cura mira a stimolare i linfociti B a produrre bnAbs, forse la mancanza che ha portato le altre cure a fallire. Sebbene i risultati siano molto promettenti, lo sviluppo di un vaccino contro l'HIV non è per nulla semplice. Tuttavia i metodi mostrano un incredibile livello di controllo sulle risposte e potrebbero preannunciare una nuova era di progettazione di vaccini di precisione.

Lo sviluppo di un tale farmaco, soprattutto se distribuito equamente in tutto il mondo, sottolineano i ricercatori, sarebbe rivoluzionario. Sebbene siano stati fatti grandi passi avanti nella comprensione e nella lotta di questa malattia, l'accesso ai farmaci salvavita e al materiale educativo per molti rimane un tabù; uno stigma sociale che deve essere abbattuto.



Nel frattempo la scienza non si ferma e degli scienziati sono finalmente riusciti a rendere disponibile il primo farmaco iniettabile al mondo per ridurre il rischio di contrarre l'HIV.