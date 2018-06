Rivoluzione Android: da oggi si potranno inviare SMS dal computer. Ecco come

Parte oggi la rivoluzione della messaggistica per Android. Google, infatti, ha ufficialmente iniziato ad implementare il supporto da browser desktop per la funzione che consente alle persone di utilizzare il proprio PC per inviare messaggi e visualizzare quelli che sono stati ricevuti sullo smartphone.

Attraverso la versione web dell'applicazione Messaggi del robottino verde sarà possibile inviare SMS, immagini, adesivi ed altro.

Il funzionamento è molto semplice ed è simile a Whatsapp: basta collegarsi a questo indirizzo ed effettuare la scansione del codice QR con l'applicazione Messaggi installata sul cellulare, in modo tale da creare un mirroring tra le due parti.

E' chiaro che attraverso questo nuovo sistema Google si prepone l'obiettivo di creare un concorrente valido per iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger ed altre piattaforme di messaggistica istantanea, che stanno riscontrando un successo sempre maggiore tra gli utenti, soprattutto su desktop per la comodità di inviare messaggi direttamente dal computer.

Nel post pubblicato sul blog ufficiale, Google ha anche parlato di altri miglioramenti apportati all'applicazione Messaggi, tra cui la possibilità di ricercare GIF ed il supporto alle risposte intelligenti, oltre alle anteprime per i link ed il facile copia/incolla per i messaggi riguardanti l'autenticazione a due fattori.

La funzione può essere utilizzata anche senza WiFi attivato. Google come sempre consiglia di segnalare eventuali bug o malfunzionamenti.