Rivoluzione Apple: i display dei nuovi iPhone XS, XS Max ed XR sono tutti da 120 Hz

Apple con i nuovi iPhone ha portato avanti una vera e propria rivoluzione nel campo dei display. Pur silenziosamente, infatti, il colosso di Cupertino ha annunciato un'interessante novità per gli schermi dei nuovi iPhone XS, iPhone XS ed iPhone XR.

I dirigenti del colosso di Cupertino hanno infatti sottolineato che indipendentemente dal modello e le dimensioni dello schermo, i display della nuova gamma di iPhone includono tutti la tecnologia a 120 Hz, che precedentemente avevamo visto all'opera sul Razer Phone.

A livello di esperienza utente si tratta di un passo in avanti significativo, in quanto una frequenza di aggiornamento maggiore e così elevata su smartphone garantirà immagini più dinamiche oltre che qualitativamente migliori, soprattutto in fase di riproduzione dei video e soprattutto di gaming, un settore a cui Apple si vuole rivolgere con i nuovi iPhone.

Al momento siamo ovviamente nel campo della cronaca pura, ed attendiamo con impazienza i primi test reali dei nuovi iPhone per capire i benefici portati dai nuovi display a 120 Hz, rispetto ai 60 Hz convenzionali.