Rivoluzione Billboard: le visualizzazioni di YouTube entrano nelle classifiche musicali

Billboard ha annunciato una vera e propria rivoluzione per la composizione delle classifiche degli artisti ed album più ascoltati. La popolare testata ha infatti deciso di includere le visualizzazioni di YouTube nel conteggio delle tracce della Billboard 200.

La modifica sarà attiva a partire dall'inizio del prossimo anno, ed a fianco degli stream di YouTube saranno inclusi anche quelli dei video musicali presenti su altre piattaforme, tra cui Apple Music, Spotify, Tidal e Vevo. Billboard afferma che il cambiamento avrà un impatto anche sulle classifiche per generi e paese.

Si tratta di una novità sostanziale, in quanto da sempre le classifiche di Billboard sono viste come un barometro del successo delle canzoni, album e dei trend musicali del periodo.

Le motivazioni per cui Billboard ha deciso di conteggiare anche YouTube sono semplici: il mercato musicale infatti grazie alle nuove tecnologie è cambiato in maniera significativa, ecco perchè l'obiettivo è "riflettere accuratamente il panorama", come osservato da Deanna Brown della rivista.

Molte persone considerano YouTube un jukebox, e le visualizzazioni annue dei video musicali sono aumentate vertiginosamente: non è un caso che i tormentoni del momento abbiano miliardi di views.

Per Billboard quindi prendere in considerazione il dato è la naturale evoluzione della propria strategia editoriale, che altrimenti sarebbe diventata irrilevante.