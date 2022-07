Rivoluzione in casa OnePlus: Nord potrebbe diventare un brand indipendente

OnePlus ha lanciato Nord 2T e Nord CE 2 Lite 5G lo scorso maggio, ma le novità maggiori per la lineup Nord potrebbero arrivare più avanti nel corso del 2022. Stando ad un nuovo report, infatti, pare che OnePlus voglia rendere Nord un brand separato dal resto della compagnia.

L'indiscrezione, un piccolo terremoto per il mondo degli smartphone Android, arriva dal portale indiano The Mobile Indian, che spiega che la separazione dei brand OnePlus e Nord dipenderebbe dalla decisione di OnePlus di espandere il suo sub-brand di smartphone midrange.

In tal senso, in effetti, OnePlus ripercorrerebbe le orme di diversi altri produttori di smartphone cinesi con i propri relativi sub-brand, come Xiaomi e POCO, vivo e iQOO e OPPO e Realme. Proprio queste ultime due coppie, inoltre, fanno parte del maxi-distributore BBK Electronics, che comprende anche OnePlus, perciò l'idea che anche quest'ultima azienda percorra una via simile non è affatto da escludere.

A quanto pare, dunque, in futuro gli smartphone Nord dovrebbero avere un branding diverso da quello di OnePlus, ma anche dei negozi esclusivi e persino dei team di sviluppo separati da quelli della casa madre (anche se in questo caso le "contaminazioni" saranno probabilmente ancora all'ordine del gioco, come già avviene tra OPPO e OnePlus o tra Xiaomi e POCO).

Probabilmente, il colore principale di Nord sarà l'azzurro, che si differenzierà dai colori "tematici" di OnePlus pur seguendo la tradizione della lineup di smartphone midrange della stessa serie Nord. Non è detto comunque che la notizia sia negativa per OnePlus: al contrario, negli ultimi anni sono stati in molti ad accusare OnePlus di aver perso il proprio branding dedicandosi agli smartphone di fascia medio-bassa. Separandosi dalla linea midrange, dunque, è possibile che OnePlus torni a produrre dei "flagship killer" veri e propri, come da tradizione per la compagnia cinese.