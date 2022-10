Rivoluzione in casa Rai, i Mondiali Qatar 2022 in 4K tramite Internet

Dopo avervi indicato quali sono le possibilità per vedere Rai 4K sul digitale terrestre, torniamo sull'argomento per via di un annuncio non di poco conto. Infatti, di mezzo ci sono i Mondiali Qatar 2022.

Ebbene, nella giornata del 21 ottobre 2022 sono stati ufficializzati i piani della Rai per trasmettere il campionato mondiale di calcio 2022, che ricordiamo prenderà il via dal 20 novembre 2022. Nell'annuncio diffuso anche da Rai News, si fa notare l'indicazione "Rai 4K su TV connessa", che indica che il servizio sarà disponibile anche in streaming.

A cosa si fa riferimento? Non esattamente tutti lo sanno, ma già da un po' di tempo la Rai sta sfruttando lo standard HbbTV, che può essere definito come una sorta di ibrido tra digitale terrestre e funzionalità smart, per offrire possibilità che espandono l'offerta contenutistica. Tra queste, rientra ora anche Rai 4K, che potrà essere utilizzato per vedere le partite in 4K sul TV tramite connessione a Internet.

"Possibile seguire tutte le partite in 4K sul canale 101 con le Smart TV, una sperimentazione di trasmissione ibrida, tra le prime in Europa", scrive Rai News. Come verrà gestito il tutto? Staremo a vedere, ma attenzione: potrebbero esserci di mezzo questioni tecniche da non sottovalutare. Il servizio HbbTV richiesto potrebbe infatti non essere supportato da un buon numero di modelli, così come capite bene che le trasmissioni in 4K richiedono una connessione a Internet performante.

Insomma, in linea generale non sembra trattarsi di una possibilità esattamente adatta a tutti, bensì di una "sperimentazione" per coloro che dispongono di televisori di ultima generazione. Risulta comunque interessante il fatto che la Rai stia iniziando a seguire questa strada.