Rivoluzione in casa WhatsApp: desktop scollegato dallo smartphone

Una delle funzionalità più "criticate" relative a WhatsApp è quella che prevede che l'utente debba mantenere "attiva", mediante una connessione a Internet, l'applicazione di messaggistica istantanea sul proprio dispositivo mobile affinché quella per desktop funzioni. Signore e signori, finalmente le cose stanno cambiando.

Infatti, stando anche a quanto riportato da WaBetaInfo, il team dell'applicazione di messaggistica istantanea presto offrirà agli utenti della versione beta, sia per quel che riguarda la versione Android che quella iOS, la possibilità di utilizzare WhatsApp Web senza che il proprio dispositivo mobile sia connesso a Internet.

Per chi non lo sapesse, in genere molti utenti sono soliti "collegare", mediante la scansione di un apposito QR Code, il proprio profilo WhatsApp alla versione per browser o al client per desktop del servizio. Per far questo, si passa proprio per la sezione "WhatsApp Web", accessibile a partire dall'icona dei tre puntini presente in alto a destra.

Finora non era raro dover riaprire l'applicazione di WhatsApp sullo smartphone, in modo da poter tornare a visualizzare le chat correttamente su desktop. Questo senza contare i messaggi come "Batteria del telefono scarica" o simili, che ovviamente non risultano particolarmente graditi dagli utenti.

A breve, invece, stando alle fonti, a quanto pare ci sarà la possibilità di "slegare" il client per dispositivi mobili da quello per desktop, per la gioia di molte persone. Non è chiaro quando questa novità arriverà per gli utenti beta, ma quanto scovato da WaBetaInfo è particolarmente interessante. Tra l'altro, si fa riferimento al supporto a fino a quattro dispositivi contemporaneamente.



Rimanendo in casa WhatsApp, ricordiamo che ieri 19 marzo 2021 c'è stato un disservizio particolarmente diffuso.