Rivoluzione in casa YouTube: i 720p non vengono più considerati HD!

Alcuni utenti considerano "ad alta risoluzione" i video a partire dai 720p. Infatti, YouTube ha affiancato per molto tempo a quest'ultima risoluzione la dicitura "HD", dando così agli utenti la sensazione di star vedendo un video a qualità elevata.

Tuttavia, la tecnologia avanza sempre di più e la piattaforma ha deciso di effettuare una modifica abbastanza importante, andando a togliere la scritta "HD" che compariva a fianco dei 720p. In particolare, per notare il cambiamento, basta accedere a un qualsiasi video su YouTube tramite desktop, selezionare l'icona della rotella e premere sulla voce "Qualità". Ad esempio, potete vedere che la dicitura non compare più in un qualsiasi contenuto di Everyeye Tech.

Stando alle segnalazioni degli utenti, la modifica sarebbe attiva da qualche giorno, quindi non sembra esserci alcuna correlazione con il fatto che oggi è il primo aprile 2020. D'altronde, i tempi sono cambiati ed effettivamente i 720p iniziano a "stare stretti" a molti utenti, soprattutto a quelli desktop. Secondo molti, la scelta di YouTube di cambiare la sua "definizione" di HD risulta quindi sensata, alla luce del "propagarsi" di video in risoluzione 4K.

A tal proposito, ora la dicitura "HD" rimane associata solamente alle risoluzioni 1080p e 1440p. Insomma, un cambiamento importante che per alcuni segna una sorta di "rivoluzione".



Rimanendo in casa YouTube, vi ricordiamo che recentemente sono state introdotte alcune limitazioni alla qualità dei video (a causa della situazione attuale).