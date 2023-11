La rivoluzione elettronica è vicina grazie agli 'elettroni ballerini'

Dall’inizio di questo secolo, la nostra tecnologia non conosce più limiti e, anche in questo preciso istante, qualcuno nel mondo sta lavorando per sintetizzare sistemi informatici ed elettrici sempre più all’avanguardia.

È il caso dei ricercatori della Joint Institute for Laboratory Astrophysics, guidati dai professori Henry Kapteyn e Margaret Murnane dell’Università del Colorado a Boulder, i quali stanno studiando un particolare comportamento degli elettroni, simile a delle trottole atomiche in movimento. La dinamica del “balletto microscopico”, o spin, è fondamentale per i fenomeni magnetici.

Quando questo avviene all’interno di un materiale speciale, come il composto di Heusler (una miscela di metalli che si comporta come un singolo corpo magnetico) gli elettroni agiscono come se il composto fosse sia un conduttore, per gli elettroni con spin allineati verso l’alto, sia un isolante, per gli elettroni con spin allineato verso il basso.

Avvalendosi di una forma particolare di luce, chiamata generazione di alta armonica nell’ultravioletto estremo (extreme ultraviolet high-harmonic generation - EUV HHG), come sonda, i ricercatori hanno potuto tracciare le riorientazioni degli spin all’interno del composto formato da cobalto, manganese e gallio, dopo averlo eccitato con un laser a femtosecondi, il quale ha causato un cambiamento delle proprietà magnetiche del campione.

Questo potrebbe essere l’inizio di una nuova era per l’elettronica e la conservazione dei dati; insomma, un passo avanti enorme sia per la scienza che per la tecnologia!